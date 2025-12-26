FAMOSOS
Lore Improta conta quando segundo filho com Léo Santana foi concebido
Grávida de quatro meses, dançarina revelou que a gestação começou em uma data especial
Grávida do segundo filho com Léo Santana, Lore Improta usou as redes sociais para compartilhar um detalhe íntimo da gestação. Durante uma interação com seguidores no Instagram, a dançarina foi questionada sobre quando o bebê havia sido concebido e respondeu sem rodeios.
Segundo Lore, a concepção aconteceu durante a comemoração de seu aniversário, no dia 7 de setembro. À época, a festa contou com a presença do marido e, com o passar do tempo, acabou ganhando um significado ainda mais especial para o casal. De acordo com a influenciadora, sem perceber, os dois acabaram antecipando simbolicamente o que estava por vir.
“Eu coloquei um balão na barriga e fiquei a festa inteira assim! Eu com a bola na barriga e comendo o meu belo miojo com ketchup que é o que eu mais desejo hoje em dia”, contou, ao relembrar o clima descontraído da celebração e os hábitos ligados à gravidez.
Menina ou menino?
Lore Improta e Léo Santana já são pais de Liz, de 4 anos, e agora aguardam a chegada de um menino. A revelação do sexo do bebê ocorreu no fim de novembro, em um momento planejado para marcar a trajetória profissional do cantor.
O anúncio foi feito durante um show comemorativo pelos 20 anos de carreira de Léo Santana, realizado em Salvador. Após o encerramento da apresentação, o casal compartilhou a novidade com o público presente, que reagiu com aplausos, gritos e muita comemoração à notícia especial.
