Lore Improta conta quando segundo filho com Léo Santana foi concebido

Segundo Lore, a concepção aconteceu durante a comemoração de seu aniversário - Foto: Reprodução | Redes sociais

Grávida do segundo filho com Léo Santana, Lore Improta usou as redes sociais para compartilhar um detalhe íntimo da gestação. Durante uma interação com seguidores no Instagram, a dançarina foi questionada sobre quando o bebê havia sido concebido e respondeu sem rodeios.

Segundo Lore, a concepção aconteceu durante a comemoração de seu aniversário, no dia 7 de setembro. À época, a festa contou com a presença do marido e, com o passar do tempo, acabou ganhando um significado ainda mais especial para o casal. De acordo com a influenciadora, sem perceber, os dois acabaram antecipando simbolicamente o que estava por vir.

“Eu coloquei um balão na barriga e fiquei a festa inteira assim! Eu com a bola na barriga e comendo o meu belo miojo com ketchup que é o que eu mais desejo hoje em dia”, contou, ao relembrar o clima descontraído da celebração e os hábitos ligados à gravidez.



Menina ou menino?

Lore Improta e Léo Santana já são pais de Liz, de 4 anos, e agora aguardam a chegada de um menino. A revelação do sexo do bebê ocorreu no fim de novembro, em um momento planejado para marcar a trajetória profissional do cantor.

O anúncio foi feito durante um show comemorativo pelos 20 anos de carreira de Léo Santana, realizado em Salvador. Após o encerramento da apresentação, o casal compartilhou a novidade com o público presente, que reagiu com aplausos, gritos e muita comemoração à notícia especial.