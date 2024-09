Lore Improta usa look com 100 mil cristais para aniversário de 31 anos

- Foto: Yago Mesquita/Divulgação

Lore Improta realizou uma grande festa para celebrar seus 31 anos. Para a ocasião, a influenciadora montou um tema nos anos 2000 e se inspirou nas divas Britney Spears e Christina Aguilera para criar um look com cerca de 100 mil cristais.

"Hoje é um dia daqueles que vou guardar no coração. Completar 31 anos nesta semana foi incrível, e agora poder comemorar com minha família e amigos deixa tudo ainda mais especial. Preparei essa festa com muito carinho, mergulhando nos vibes dos anos 2000, que sempre foram uma referência de alegria para mim. Estou vivendo uma fase tão bonita, gratificante, cheia de realizações e novas oportunidades, e nada melhor do que celebrar esse momento com quem faz parte da minha história", disse a aniversariante à Quem.

Tiago Setra, stylist de Lore, conta que "nossa inspiração foi em eventos e noites de premiações, trazendo bastante dos anos 2000 e brilhos. É um look com muito brilho e feito com cem mil cristais tchecos".