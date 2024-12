Lucas Guimarães desabafa sobre programa no SBT: “Surreal”

Lucas está em Manaus, no Amazonas, onde grava quadros para o programa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador e agora apresentador Lucas Guimarães fez um desabafo nas redes sociais sobre o seu programa, o ‘Eita, Lucas!’, que vai ao ar no SBT em março de 2025, após ter sido adiado pela emissora quatro vezes em 2024. O marido de Carlinhos Maia, está em Manaus, no Amazonas, onde grava quadros para a atração.

Ao falar do programa, o famoso disse acreditar que está no “caminho certo” e que está vivendo um sonho. “Acabei de chegar, desde cedo gravando, estou vivendo literalmente um sonho aqui em Manaus”, começou.

“Toda vez que eu saio de casa, eu faço uma oração assim ‘Senhor, onde eu colocar a planta dos meus pés, que tudo prospere e eu receba muito amor, que eu veja que estou no caminho certo’, e assim aconteceu. Eu não dava um passo hoje que o pessoal vinha pedir foto. Era muita gente chegando, a gente parou a praça. Surreal”, completou.

Também nas redes sociais, ele afirmou que chegou a ser comparado a Gugu Liberato. “Já me compararam. Já disseram assim: ‘Nosso futuro Gugu’. Eu, Lucas, tenho que comer muito arroz e feijão para chegar lá, eu tenho muito que aprender”, disse.

O ‘Eita, Lucas!’ foi anunciado como uma das novidades do SBT para a programação de 2024. No entanto, antes de entrar no ar, foi barrado pela direção da emissora, que disse que a atração não estava boa o suficiente para ir ao ar. Após uma série de adiamentos e regravações, o programa ganhou data de estreia durante o Teleton desse ano: 8 de março de 2025. Além de Manaus, as gravações passaram por capitais como Aracaju, Maceió, Fortaleza e Recife.