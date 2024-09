"Machismo", reclama Caio Blat sobre fama de ser 'bem dotado'

Ator não gosta de fama - Foto: Reprodução

Com fama de 'bem dotado' desde que apareceu nu no filme "Cama de Gato", de 2002, o ator Caio Blat voltou a desabafar sobre o estigma. O tópico voltou a viralizar após o ator Marcelo Serrado revelar, em participação no programa "Surubaum", que já 'manjou' o membro do colega de profissão.

Serrado disse a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, apresentadores da atração, que a genital de Caio é "absurda, mesmo sem estar ereta".

Caio achou a fala "desagradável" e "machista", apesar de ter dado risada na hora. Em entrevista esta semana ao videocast "Desculpa alguma coisa", de Tati Bernardi, ele voltou a falar que fica incomodado com tal comparação ao tamanho do seu órgão genital.

"Marcelo Serrado é meu irmão, estávamos num programa de brincadeira, de piada. Ele tem toda liberdade para brincar comigo. O que eu respondi depois, numa entrevista, é que essa cultura de ficar falando da genitália é uma babaquice. Eu não acho isso um elogio, não acho agradável", disse, rejeitando o rótulo imposto a ele:

"Eu fiz filmes com nudez e desde então existe esse assunto. Fico constrangido. Acho que existe um machismo nisso do tamanho, de querer comparar. Eu não gosto dessa insistência, dessa repercussão, desse submundo da internet que fica fazendo prints".