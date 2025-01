Mãe de Alinne Rosa fala sobre depressão da filha: "Se recuperando"

Mãe de Alinne Rosa fala sobre depresão da filha: "Se recuperando" - Foto: Reprodução | TV Globo

A mãe de Alinne Rosa, Valdinete Oliveira, emocionou o público do programa Encontro ao falar sobre a recuperação da filha, que enfrenta uma luta contra a depressão. Durante o programa exibido na sexta-feira, 3, Valdinete expressou sua alegria ao ver a cantora mais ativa na carreira artística e celebrando pequenas vitórias pessoais.

“Eu fico muito feliz que ela está aí no programa. Cada sorriso dela me deixa emocionada”, disse Valdinete, que relembrou momentos difíceis vividos por Alinne. “Pelo que eu passei com a minha filha, dentro do quarto, chorando… Hoje, graças a Deus, ela está se recuperando aos poucos. Te amo, minha filha”.

Alinne, que recentemente lançou a música 'Acredite no seu Axé', tem demonstrado mais disposição para novos projetos e compromissos profissionais. A cantora, que estava mais afastada de eventos nacionais, afirmou estar motivada para anunciar novidades em sua carreira.