Mãe de Duda Nagle exalta filho após falas de Prattes: “Pai de verdade”

Zoe Sato com Duda Nagle e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe de Duda Nagle, Leda Nagle, publicou uma foto do ator com a filha, Zoe Sato, e os fãs passaram a suspeitar que o registro foi uma indireta para Nicolas Prattes. A jornalista exaltou o rapaz e se referiu a ele como “pai de verdade” na publicação feita nas redes sociais.

O clique foi compartilhado por Leda logo após o ator, que é casado com Sabrina Sato, ter falado sobre como conquistou uma relação repleta de afeto com a enteada. No registro, Duda Nagle aparece abraçado a Zoe, enquanto sorri.

“Amor de pai e filha”, escreveu a avó da criança. Na sequência, ela acrescentou hashtags: “amor eterno”, “pai de verdade” e “bela Zoe”.

Veja a publicação:

Publicação de Leda Nagle | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A publicação da jornalista aconteceu exatamente quando declarações de Nicolas Prattes sobre seu bom relacionamento com Zoe vieram à tona. O ator de ‘Mania de Você’ (2024) prestigiou Sabrina Sato na estreia do novo reality ‘Minha Mãe com Seu Pai’, que chegou ao Globoplay na última quarta-feira, 30.

Na oportunidade, ele aproveitou para destacar algumas das melhores partes de ser padrasto de Zoe. “A ‘Zozô’ foi amor à primeira vista pra ela e foi amor à primeira vista pra mim também, assim. Porque ela é uma almazinha cristalina ali, sabe? Literalmente com a pureza das crianças”, disse em entrevista ao portal Leo Dias.

Ele seguiu: “Ela é aquilo: é uma criança inteligente acima da média, que sabe ler o ser humano, que ensina a gente muita coisa todo dia. E ela é um ser humaninho que eu estou tendo a oportunidade, o presente, de ver crescer”.

E completou: “Desde que a gente já se conhece também, ela já é outra criança, e a cada dia é uma descoberta nova. Então, esse amor à primeira vista foi recíproco e genuíno também”.