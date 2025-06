Mãe de Virginia manda recado após separação da filha e Zé Felipe

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca - Foto: Reprodução | Instagram

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, se manifestou publicamente após o anúncio da separação entre a filha e o cantor Zé Felipe. Em vídeos publicados nos stories do Instagram nesta terça-feira, 27, ela afirmou ter sido surpreendida pela notícia, assim como os fãs do casal.

“Eu fui pega de surpresa, tanto quanto vocês. Amo o Zé Felipe. Ele foi um excelente marido, é um excelente pai, um excelente genro. Eu soube na hora que vocês souberam”, disse, visivelmente abalada.

A empresária também criticou as especulações em torno do fim do casamento: “Para de criar as coisas e ficar jogando na internet coisa que vocês não sabem. Para com isso. Fiquei surpresa, fiquei sentida, como estou sentida com essa notícia.”

Anúncio da separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe oficializaram o término da relação na noite desta terça-feira, após quase cinco anos juntos. O anúncio foi feito por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, onde afirmaram que continuarão unidos como amigos e parceiros na criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O comunicado destacou que a decisão foi tomada com respeito, amor e honestidade. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências”, escreveram. A publicação viralizou rapidamente e, em menos de uma hora, já havia ultrapassado 2 milhões de curtidas.