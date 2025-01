Maiara é pedida em casamento pelo novo namorado; veja o momento

Pedido aconteceu na noite dessa quarta-feira, 18 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, foi pedida em casamento na noite dessa quarta-feira, 18, pelo namorado, o empresário Wissam Nassar. O pedido foi feito durante a festa de Virginia Fonseca para comemorar a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram.

Tudo começou quando Leo Dias incentivou que Zé Felipe, contasse uma fofoca. Depois disso, o marido da influenciadora revelou que a sertaneja se casaria primeiro que a irmã, Maraisa, que está noiva de Fernando Mocó. “Maiara vai casar antes da Maraisa! Vamos fazer o noivado hoje? Arruma uma aliança aí, gente!” , disse o colunista.

Em seguida, o empresário subiu ao palco, se ajoelhou em frente à amada e fez o pedido com um anel improvisado.

Conheça Mohamed Nassar

Mohamed Nassar é empresário e comanda uma loja de eletrônicos e perfumes em Ciudad del Este, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele e Maiara se conheceram durante um show da dupla Maiara & Maraisa na cidade paranaense.

Segundo o Movimento Country, o rapaz é filho de Wissam Nassar, que já foi investigado e preso por tráfico internacional de pessoas após operação da Polícia Federal.