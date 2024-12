Maiara leva bronca de Maraísa após bebedeira e adiamento de show

Maraísa fez uma brincadeira afirmando que Maiara estava "sem condições" de se apresentar. - Foto: Reprodução | Instagram

Neste domingo, 1, Maiara e Maraísa se apresentaram no cruzeiro da dupla, mas o show foi marcado por um momento de alfinetada entre as irmãs. Maraísa fez uma brincadeira durante a apresentação, "dedurando" Maiara ao dizer que o show da noite anterior havia sido adiado porque a irmã estava "sem condições" de se apresentar.

O comentário aconteceu após os fãs alterarem a letra da música “Amiga, cê tava bebaça” para “Maiara, cê tava bebaça”, uma referência à situação do dia anterior. Em resposta, Maraísa disse: “Eu não passei mal ontem, não. Eu tava prontinha na cabine, quando falaram que ela não tinha condição. Cada um com as suas responsabilidades.”

O público também fez sua parte e sugeriu que Maiara bebesse água, ao mesmo tempo que Maraísa fez uma piada, propondo que as duas tomassem um shot de tequila. “Maiara, elas que mandam! Isso não é pra quem quer, é pra quem sabe fazer", disse Maraísa.

O show de sábado, 30, teve que ser adiado devido ao estado de Maiara, que, visivelmente alterada, foi carregada do palco após uma apresentação com Hugo & Guilherme. O evento foi transferido para a tarde de domingo, e no sábado à noite, Netto & Henrique assumiram a substituição das irmãs no palco.