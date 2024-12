Famosos prestigiam primeiro ensaio de verão da Timbalada em Salvador

O evento da Timbalada contou com a presença de celebridades. - Foto: Lucas Leawry

A banda Timbalada realizou o primeiro ensaio de verão neste domingo, 1, com presença de diversos famosos. O evento aconteceu no Candyall Guetho Square, em Salvador.

Leia mais:

>> Tragédia! Homem morre em cruzeiro de Maiara e Maraisa

>> Rafa Kalimann não canta trecho de samba-enredo que fala de Exu; veja

>> Ex-BBB 24 e parceira de Davi Brito, Isabelle é contratada pelo SBT

O evento contou com a presença de celebridades como as atrizes Alice Wegmann, Mariana Ximenes e Sophie Charlotte, que esteve acompanhada do filho Otto e do namorado, o cantor Xamã. O ator Sérgio Marone também participou do evento.

Juntos, eles acompanharam o show comandado por Denny Denan e Buja Ferreira, com um repertório que incluiu músicas de grande sucesso como 'Beija Flor', 'Mimar Você' e 'Água Mineral'. O público presente, incluindo as celebridades, cantou junto e participou ativamente do evento.



O grupo Timbalada deu início à temporada de verão com grande sucesso. Reconhecido como um dos ensaios mais tradicionais de Salvador, os ingressos se esgotaram em menos de três horas.

Para quem perdeu, o próximo ensaio já tem data marcada: será no dia 15 de dezembro no Candyall Guetho Square, a partir das 16h.



Veja fotos dos famosos no evento:

Alice Wegmann. | Foto: Lucas Leawry

Sérgio Marone. | Foto: Lucas Leawry