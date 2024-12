Rafa Kalimann não canta trecho de samba-enredo que fala de Exu; veja

Rafa Kalimann é musa da Imperatriz Leopoldinense - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann chamou a atenção dos internautas durante ensaio das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ela, que é musa da Imperatriz Leopoldinense, não cantou um trecho do samba-enredo que cita Exu.

Em 2025, a agremiação apresenta o samba-enredo Ómi Tútú ao Olúfon – Água Fresca Para o Senhor de Ifón, do carnavalesco Leandro Vieira. A escola vai contar na Sapucaí a lenda de Oxalá, que sai de seu reino, Ifón, para fazer uma visita a Xangô. No caminho, deve fazer uma oferenda a Exu, que abre os caminhos.

Um vídeo que circula nas redes sociais neste domingo, 1º, mostra Kamlimann sem cantar a parte da letra cita Exu.

Veja: