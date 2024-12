Tragédia! Homem morre em cruzeiro de Maiara e Maraisa

Na sexta-feira, 29, o cruzeiro saiu de Santos, no litoral de São Paulo, em direção ao Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Instagram

Um homem de 41 anos, cuja identidade não foi revelada, morreu no sábado, 30, enquanto estava a bordo do cruzeiro temático da dupla sertaneja Maiara e Maraisa. O incidente aconteceu próximo a Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

A empresa responsável pelo evento informou, por meio de nota, que o óbito ocorreu por causas naturais. “A PromoAção lamenta profundamente o falecimento de um passageiro de 41 anos, ocorrido durante a viagem no navio Maiara e Maraisa. O hóspede, que estava acompanhado por sua esposa e filha, sofreu um mal súbito durante a noite e foi encontrado sem vida na manhã deste sábado”.

Ainda segundo a nota, uma equipe médica foi acionada para atender a ocorrência. “Além disso, estamos trabalhando em total colaboração com as autoridades competentes para assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de maneira adequada e respeitosa”, diz um trecho da nota.

Na sexta-feira, 29, o cruzeiro saiu de Santos, no litoral de São Paulo, em direção ao Rio de Janeiro, com escalas previstas em Búzios e Angra dos Reis. O evento reúne artistas como Leonardo, Hugo & Guilherme, César Menotti & Fabiano, Durval Lelys, Lauana Prado e o projeto Boate Azul, que une Edson & Hudson e Gian & Giovanni.