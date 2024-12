Maisa revela ajuda que recebeu de Silvio Santos para realizar sonho

Maisa e Silvio Santos - Foto: Reprodução | SBT

Maisa relembrou, durante participação no programa Encontro, nesta quarta-feria, 27, a relação próxima com Silvio Santos e disse que recebeu ajuda do apresentador para realizar alguns sonhos.

A atriz lembrou que participava de um quadro semanal do SBT, o Jogo das Três Pistas, e que o dinheiro que ganhava ia para uma “poupança” de viagem. “Você vai usar para conhecer a Disney”, dizia Silvio.

Maisa contou que a TV oportunizou vários sonhos como a viagem. “Conhecer pessoas que sempre admirei e um sonho que realizei através do Programa Silvio Santos. O primeiro era de entrar na televisão. E o segundo, aí sim, através do Programa Silvio Santos, que era ir para a Disney.”

Além disso, ela recordou os primeiros anos da carreira artística, como quando conciliava responsabilidade. “Durante a maior parte do tempo eu tive que estudar e as pessoas não têm muita noção. Os órgãos sempre olharam muito para esse lado”, completou.