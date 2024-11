Filha de Silvio Santos faz demissão em massa e acaba com jornal no SBT

SBT enfrenta rombo milionário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O SBT está enfrentando uma grande crise e, para evitar um rombo milionário, iniciou nesta quinta-feira, 14, um processo de demissões. Além disso, o canal tem feito uma série de movimentações na grade e já anunciou o cancelamento de um telejornal.

De acordo com informações do Notícias da TV, as dispensas atingem todas as áreas do SBT e as estimativas variam de pouco mais de 100 a até 400 demitidos. A publicação ainda ouviu de fontes ligadas à direção que cerca de 200 empregos serão eliminados.

O SBT confirmou os cortes dentro da empresa, mas não declarou o número exato de demitidos. Em comunicado, a empresa disse que "expressa sua profunda gratidão aos colaboradores que ajudaram a construir a história da emissora".

A emissora paulista também noticiou o encerramento do SBT News. O jornal não irá mais ao ar na madrugada a partir desta sexta-feira. Outras mudanças na programação estão previstas para os próximos meses.

"O SBT informa que está passando por uma revisão de seu modelo operacional com foco no desenvolvimento sustentável da emissora. O objetivo é ter processos mais ágeis e competitivos, enaltecendo o ecossistema de toda a empresa e os conectando às diretrizes e oportunidades de negócios lideradas pelo Grupo Silvio Santos", garantiu o canal, atualmente liderado por Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio Santos, que morreu em agosto passado.