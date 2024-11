Roberto Carlos no SBT? Equipe do cantor se manifesta pela 1ª vez

Roberto Carlos pode deixar a Globo em 2025 - Foto: Divulgação | Globo

A equipe de Roberto Carlos decidiu se manifestar pela primeira vez sobre a possível ida para o SBT a partir de 2025, depois do fim do atual contrato que ele possui com a Globo.

Em nota para a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a assessoria do famoso negou qualquer negociação do artista, mas garantiu que ele recebe propostas anualmente.

“Não só do SBT, como de outros canais também e até de streaming”, disparou a equipe do Rei, que já tem show confirmado no fim de ano da Globo, em dezembro.

A assessoria de Roberto Carlos, porém, garantiu que ele continua negociando com a Globo a sua permanência na emissora.

As negociações iniciaram em junho e o artista demonstrou interesse em ficar onde está há 50 anos. O seu contrato, no entanto, será encerrado em março de 2025.