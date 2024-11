Despedida? Globo quer show histórico de Roberto Carlos com baianos

Roberto Carlos fará show com Gil, Caetano e Bethânia - Foto: Divulgação | Globo

A Globo está preparando uma comemoração a altura para o Especial Roberto Carlos, que completará 50 anos em dezembro. O Portal A TARDE descobriu detalhes exclusivos do espetáculo, que será gravado no final deste mês. A exibição ocorrerá no dia 20 de dezembro, depois do capítulo de Mania de Você.

Para a festa ficar ainda mais especial, Roberto Carlos cantará com Gilberto Gil, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Os baianos prometem fazer uma apresentação inesquecível ao lado do Rei.

Os três - juntamente com Gal Costa (1945-2022) - chegaram a ser desejados para o especial em 2021, quando a Globo retornou com a gravação após a pandemia da Covid-19. Na época, porém, a reunião com o time de primeira da MPB acabou não ocorrendo.

A reportagem descobriu que o canal fará homenagens a Roberto Carlos ao longo do programa, com vídeos de amigos, familiares e colegas de profissão do cantor. O palco também deverá chamar a atenção do público, com um visual impactante para comemorar os 50 anos do tradicional especial de fim de ano.

Especulações em torno do fim do especial de Roberto Carlos

Nos últimos meses, cabe ressaltar, aumentaram os rumores de que o Rei deixará a Globo no próximo ano. Justamente por isso, segundo os boatos, a emissora tem investido mais no especial deste ano.

O canal e a equipe de Roberto Carlos, no entanto, negam as informações, mas um novo acordo entre as partes será definido em 2025.

A assessoria do cantor afirmou, em nota, que “o jurídico dele segue em negociação com a emissora sem prazo para renovação. Como é de conhecimento de todos o contrato do artista segue vigente ate março de 2025".