Roberto Carlos compartilha fotos do casamento da neta; veja

Roberto Carlos e a neta, Giovanna Braga - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Roberto Carlos compartilhou com os seus seguidores nesta sexta-feira, 18, fotos do casamento da neta, Giovanna Braga, que oficializou a união e contou com a presença do avô famoso.

“Noite de uma linda festa no casamento de minha neta Giovanna com Daniel. Muitas felicidades para os dois, tudo de bom e que nosso Deus de bondade proteja e abençoe o casal”, declarou o “Rei” em seu perfil nas redes sociais.

Veja os cliques:

Giovanna Braga é filha de Dudu Braga, que morreu em 2021. Além da primogênita que subiu ao altar, Dudu Braga foi pai de outros herdeiros: Gianpietro e Laura. Além de Dudu, Roberto Carlos também é pai de Ana Paula, Rafael, Luciana.