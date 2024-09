Roberto Carlos recupera a saúde e marca a 1ª turnê de 2025

O primeiro país a receber o show do Rei no exterior será o México - Foto: Reprodução | Instagram

Após sair de um resfriado que resultou no cancelamento da apresentação de 7 de setembro ao lado do Santuário Nacional de Aparecida, Roberto Carlos já está pronto para retomar a agenda de shows.

Nesta semana, ele embarca para temporada no exterior, passará por Açores (território de Portugal no Atlântico), Genebra (Suíça), Madrid (Espanha) e Paris (França). Em Portugal, serão duas apresentações em Lisboa e outras duas em Braga.

Até o fim do ano, fará shows também em Assunção (Paraguai), Buenos Aires (Argentina) e em algumas cidades brasileiras, a exemplo de Goiânia (Goiás) e São José do Rio Preto (São Paulo).

Em 27 de novembro, o artista receberá milhares de fãs no Allianz Parque, o Estádio do Palmeiras na capital paulista, para gravar aquele que pode ser seu último especial de fim de ano na Globo. A negociação para renovar o contrato está emperrada.

Roberto Carlos vai tirar férias em janeiro e fevereiro. Volta ao trabalho em março, a bordo do navio Costa Pacífica, onde acontecerão os shows do Projeto Além do Horizonte.

A 1ª turnê no exterior em 2025 será no México, com apresentações em Mérida, Puebla, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México no mês de maio, pouco depois de seu aniversário de 84 anos. O ‘rei’ do romantismo tem numeroso fã-clube no país dos dramalhões.

O ídolo já foi homenageado em uma novela da Televisa, ‘Dos Hogares’ (Dois Lugares). Na trama de 2011, uma estudante chamada Adela (Claudia Álvarez) era sua tiete, com direito a cantarolar sucessos em espanhol e ‘paquerar’ pôsteres dele na parede.