É o fim? Globo bate o martelo sobre especial de Roberto Carlos

Roberto Carlos voltará a aparecer na Globo - Foto: Reprodução | Globo

A Globo definiu os detalhes do Especial Roberto Carlos, que tradicionalmente ocorre no fim de ano, mas tem sido alvo de rumores em torno da sua continuidade. O Portal A TARDE confirmou que a atração está garantida para dezembro.

O show será exibido no dia 20 de dezembro, com possíveis participações de Maria Bethânia, Caetano Veloso e da dupla Chitãozinho e Xororó. A gravação deverá ocorrer no próximo dia 27 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Há algumas semanas, o colunista Flávio Ricco chegou a informar que a equipe está preparando um grande espetáculo com vários momentos emocionantes e uma possível homenagem a Silvio Santos.

Especial Roberto Carlos de 2024 será o último?

Desde agosto passado há rumores de que o programa que será levado ao ar em dezembro deverá ser o último na Globo. Na época, o site Notícias da TV garantiu que, a partir de 2025, a emissora exibirá apresentações de artistas diferentes a cada final de ano.

Em nota oficial, a Comunicação da Globo já garantiu: "A Globo não comenta detalhes de contrato, mas podemos adiantar que este ano o Especial de Roberto Carlos estará ainda mais emocionante e único, coroando mais uma vez essa parceria que a Globo e o Brasil tem com o 'Rei'".

Exibido pela primeira vez em 25 de dezembro de 1974, o musical não foi levado ao ar em 1999, por causa da morte da mulher do cantor, Maria Rita, e em 2020, devido à pandemia de Covid.