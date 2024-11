Tiago Abravanel fala sobre luto e desejo após morte de Silvio Santos

Tiago Abravanel falou sobre momento de luto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tiago Abravanel abriu o coração e desabafou sobre os três meses da morte de Silvio Santos (1930-2024). O ator declarou que considera estranho saber que ele se foi.

"É muito maluco pensar que ele não está mais aqui. Ele é uma figura tão presente na nossa vida, tão emblemática. É estranho perceber que ele se foi", confessou o famoso em entrevista à coluna Play, de O Globo.

"É estranho ouvir e falar sobre isso, mas ele sempre nos ensinou que, quando pessoas que nós amamos vão embora, são lembradas as coisas boas. Fica essa inspiração como fonte de energia para seguir. Precisamos continuar levando a memória sempre em um lugar amoroso, carinhoso e feliz, mesmo sabendo que há mais a presença física", garantiu ainda Tiago Abravanel.

O artista ainda comentou a respeito de a mãe, Cintia, ser a única filha de Silvio Santos que não está envolvida com o SBT.

Ele disse que não há nenhum problema em sua parte da família não estar envolvida com a emissora do avô.

"Não existe essa questão. Acho que talvez sejam mais boatos ou o que as pessoas inventam ou falam. Nossa vida sempre seguiu com as nossas escolhas profissionais", falou.