Mansão de Vini JR. vale R$ 20 mi e ocupa quatro terrenos; veja fotos

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A comemoração pela vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá, no último domingo, 31, teve um cenário à altura do sucesso de Vini Jr. Após marcar um dos gols da goleada por 6 a 2 no Maracanã, o atacante recebeu amigos e convidados em sua mansão de luxo localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O imóvel, avaliado em aproximadamente R$ 20 milhões, chamou atenção não apenas pela festa, mas também pela grandiosidade da estrutura. Construída em um condomínio de alto padrão, a residência ocupa quatro terrenos e se tornou um dos símbolos da ascensão do jogador dentro e fora dos gramados.

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Mansão foi concluída após três anos de obras

A casa teve sua construção finalizada em 2023, depois de um período de três anos de trabalho. Com três pavimentos, o projeto foi desenvolvido para oferecer conforto, exclusividade e privacidade ao atleta.

Mais do que uma residência de alto padrão, o imóvel funciona como um refúgio para Vini Jr. quando está no Brasil, mantendo a conexão com suas origens longe da rotina intensa do futebol europeu.

Elevador panorâmico e tecnologia em todos os ambientes

Logo na entrada, a arquitetura impressiona pelo uso de mármore, amplas áreas envidraçadas e grandes esquadrias, que favorecem a iluminação natural e a integração dos espaços.

Entre os diferenciais da propriedade estão um elevador panorâmico e um sistema de som integrado, capaz de distribuir música ambiente por todos os cômodos da casa.

A estrutura também conta com academia, sala de jogos e piscina, reunindo opções de lazer e bem-estar para moradores e convidados.

1 de 7 Mansão de Vini Jr. na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução

2 de 7 Mansão de Vini Jr. na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução

3 de 7 Mansão de Vini Jr. na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução

4 de 7 Mansão de Vini Jr. na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução

5 de 7 Mansão de Vini Jr. na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução

6 de 7 Mansão de Vini Jr. na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução

7 de 7 Mansão de Vini Jr. na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução

Decoração aposta no luxo discreto



O projeto de interiores segue uma linha contemporânea e minimalista. Tons neutros como branco, bege e cinza predominam nos ambientes, criando uma atmosfera sofisticada sem excessos.

A composição é complementada por itens de alto padrão, como tapetes de algodão egípcio e enxovais luxuosos, reforçando a proposta de conforto presente em toda a residência.

Festa reuniu jogadores, cantor e influenciadores



Entre os convidados que passaram pela mansão após a partida estavam os jogadores Endrick e Éder Militão, além da cantora Ludmilla, do rapper Orochi e do influenciador Chico Moedas.

O encontro aconteceu pouco antes da viagem da delegação brasileira para os Estados Unidos, onde a Seleção disputará a Copa do Mundo.

Fortuna acompanha sucesso internacional

O padrão de vida exibido pelo atacante acompanha o momento de destaque vivido em sua carreira. Titular do Real Madrid e presença constante na Seleção Brasileira, Vini Jr. também figura entre os atletas mais bem remunerados do futebol mundial.

Em 2025, o jogador apareceu na sexta posição do ranking da Forbes entre os jogadores mais bem pagos do planeta. Na ocasião, sua fortuna foi estimada em US$ 60 milhões, valor que corresponde a cerca de R$ 330 milhões.