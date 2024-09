Márcia Sensitiva diz que teve nariz e braços quebrados por espíritos

Márcia Sensitiva - Foto: Divulgação

Márcia Sensitiva, famosa por suas previsões, revelou que teve o nariz e os braços quebrados por espíritos durante uma viagem a Nova York, influenciada por almas ligadas ao atentado de 11 de setembro. Ela explicou que o incidente ocorreu ao visitar o memorial das vítimas, onde foi empurrada e caiu.

Após o tombo, Márcia relatou que, ao chegar ao hotel, pediu ao seu mentor espiritual que não sentisse dor. O barulho da queda foi tão alto que ambulâncias e a polícia foram chamadas ao local.

De volta ao Brasil, a espiritualista foi ao hospital e descobriu duas fraturas no nariz e nos punhos. "Fiquei 10 dias com as fraturas, mas não senti dor, graças à fé", concluiu Márcia. Confira o relato: