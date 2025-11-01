Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Maria chuteira? Bruna Biancardi se revolta e rebate ofensa

Amada de Neymar respondeu uma internauta que a chamou de “maria chuteira”

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/11/2025 - 12:06 h
Bruna Biancardi e Neymar
Bruna Biancardi e Neymar -

A influenciadora Bruna Biancardi decidiu não ficar calada após ser alvo de um comentário maldoso nas redes sociais. A amada de Neymar respondeu uma internauta que a chamou de “maria chuteira” em um post no Instagram.

A seguidora escreveu o comentário no vídeo de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, em que a pequena aparece contando o que vai comprar no shopping. “Ensinamentos de uma mãe Maria Chuteira… comprar, comprar, comprar. Afinal, foi para isso que você deu, né?”, escreveu a internauta.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bruna Biancardi dá ultimato sobre crise em casamento com Neymar
Filhas de Neymar adoecem e Bruna Biancardi faz desabafo
Bruna Biancardi rebate fala de Virginia e chama famosa de mal educada

Bruna fez questão de responder a mulher em tom de ironia: “É mesmo, eu compro tantas coisas. Pena que não consigo comprar educação e respeito para você. Se desse, eu compraria também”.

A famosa seguiu: “Sinto muito pelos seus filhos. Poderiam estar passando tempo de qualidade com eles, mas está na internet invejando e julgando a vida alheia”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bruna biancardi neymar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruna Biancardi e Neymar
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Bruna Biancardi e Neymar
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Bruna Biancardi e Neymar
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Bruna Biancardi e Neymar
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x