POLÊMICA
Maria chuteira? Bruna Biancardi se revolta e rebate ofensa
Amada de Neymar respondeu uma internauta que a chamou de “maria chuteira”
Por Edvaldo Sales
A influenciadora Bruna Biancardi decidiu não ficar calada após ser alvo de um comentário maldoso nas redes sociais. A amada de Neymar respondeu uma internauta que a chamou de “maria chuteira” em um post no Instagram.
A seguidora escreveu o comentário no vídeo de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, em que a pequena aparece contando o que vai comprar no shopping. “Ensinamentos de uma mãe Maria Chuteira… comprar, comprar, comprar. Afinal, foi para isso que você deu, né?”, escreveu a internauta.
Leia Também:
Bruna fez questão de responder a mulher em tom de ironia: “É mesmo, eu compro tantas coisas. Pena que não consigo comprar educação e respeito para você. Se desse, eu compraria também”.
A famosa seguiu: “Sinto muito pelos seus filhos. Poderiam estar passando tempo de qualidade com eles, mas está na internet invejando e julgando a vida alheia”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes