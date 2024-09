Mariah Carey revela mortes de mãe e irmã no mesmo dia

Mariah tinha relação conturbada com familiares - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora estadunidense Mariah Carey revelou que perdeu a mãe, Patricia Hickey, e a irmã mais velha, Alison Carey, no último final de semana. As duas morreram no mesmo dia.

"Meu coração está quebrado, pois perdi minha mãe neste fim de semana. Tristemente, em uma mudança trágica de eventos, minha irmã perdeu sua vida no mesmo dia. Me sinto abençoada por ter passado a última semana com a minha mãe antes dela partir. Eu aprecio todo o amor e apoio e respeito pela minha privacidade durante esse momento impossível", lamentou a cantora em entrevista à 'People'.

A causa das mortes ainda estão sendo investigadas, no entanto, de acordo com informações da imprensa americana, a irmã da cantora estava desde o início do mês em cuidados paliativos.

Mesmo com as duas perdas na família, a apresentação da cantora no Brasil, no próximo dia 22 de setembro, no Rock In Rio, segue confirmada.

Relação conturbada

Mariah não possuía um bom relacionamento com a mãe e com a irmã. Em depoimentos ao seu livro de memórias "The Meaning Of Mariah Carey", lançado em 2020, a cantora relatou a relação conturbada com a matriarca e com a irmã mais velha.

Em um dos relatos fortíssimos, ela chegou a revelar que quando tinha apenas 12 anos de idade, Alison abusou dela a drogando, causando queimaduras de terceiro grau, e tentou vendê-la a um cafetão. Alison Carey, que também era cantora, tinha um histórico com abuso de drogas e com a Justiça americana.