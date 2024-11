Marina Sena abre o jogo sobre procedimento na gengiva: "Ser eu"

Artista defendeu aspectos de seu corpo que fazem parte de sua identidade - Foto: Reprodução | Instagram

Marina Sena desabafou nas redes sociais sobre a pressão estética constante que está sofrendo. Ela revelou que é cobrada constantemente em suas redes sociais para realizar um procedimento de clareamento na gengiva.

Em um vídeo publicado recentemente em seu Instagram, a artista fez um desabafo sincero. “Ontem eu vi cada comentário sobre minha aparência que, olha...O que tem de comentário das pessoas falando: ‘vai clarear essas gengivas’”, revelou.



A cantora de 28 anos abordou o questionamento sobre a pressão para mudar aspectos de seu corpo. “Gente, vou tirar de mim uma característica que remete à minha ancestralidade, me enriquece e só traz mais riqueza de detalhes para toda informação que é ser eu?”, afirmou.

Marina relata que já pensou em alterar o formato de seu nariz devido às críticas e lembrou de um momento em que quase fez uma cirurgia plástica. “Todo mundo vê e sabe que meu nariz é grande. Fui no médico, marquei a data e cancelei. Fiquei com medo”, contou. Porém, a cantora relata que após refletir sobre o valor de sua identidade, ela conseguiu aumentar sua autoestima. “No momento em que entendi que minha identidade era a coisa mais importante que eu tinha, me senti mais bonita”, disse.

A cantora destaca a importância de se reconectar com suas raízes e o respeito por sua história. “Gosto de olhar para o meu corpo e me relacionar com as pessoas que vieram antes de mim. Não vou deixar que essa pressão para que eu faça certas coisas na minha cara, no meu corpo, afetem a minha identidade, porque é a coisa mais importante que eu tenho”, concluiu.

