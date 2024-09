Marina Sena se irrita com provocação sobre ex de Juliano

Marina Sena partiu para cima de mulher que citou ex de Juliano Floss - Foto: Reprodução/Instagram @amarinasena

Marina Sena se pronunciou, na noite desta segunda-feira (16), depois de viralizar por atitude polêmica. Em vídeo que circula nas redes sociais, a cantora parte para cima de uma mulher no show no The Weekend, em São Paulo.

Na gravação, a artista aparece andando ao lado do namorado, Juliano Floss. A confusão começou porque uma jovem passou ao lado do casal e perguntou por Vivi Wanderley, ex-namorada do dançarino.

Marina reagiu ao ocorrido empurrando e jogando água contra a mulher. No vídeo, é possível ver Juliano tentando segurar a cantora.

Com a repercussão do assunto, Marina decidiu se pronunciar sobre a atitude. A artista se desculpou e garantiu que jamais imaginou reagindo dessa forma.



| Foto: Reprodução/Instagram @amarinasena

Enquanto isso, a outra ponta do bafafá, Vivi Wanderley, também colocou lenha na fogueira, nesta segunda-feira (16). Em seu perfil, a influenciadora publicou um vídeo tomando vinho ao som de 'Obsessed' ("obcecada", em português), música da cantora Olivia Rodrigo, que em determinado trecho diz "Eu estou tão obcecada pela sua ex, sei que ela anda dormindo no meu lado da sua cama, e posso sentir".

Vivi via stories nesta segunda-feira (16) | Foto: Reprodução/Instagram @vivi

Além de ex-namorada de Juliano, a influenciadora é ex-amiga de Marina Sena. As duas mantinham uma relação de amizade até fevereiro deste ano, quando Vivi deixou de seguir a cantora após ela ter sido vista em um momento íntimo com Juliano no Carnaval.