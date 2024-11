Maya Massafera diz que está com outro affair após flagra

Maya Massafera falou sobre novo affair - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maya Massafera anunciou, neste domingo, 20, que estaria namorando um jogador de futebol do Flamengo. Ela afirmou que não está com seu ficante anterior.

Em seu Instagram, a influenciadora comentou que agora está com esse jogador, mas não deu detalhes da identidade dele.

"Calma, estou saindo com um jogador de futebol. Não estou mais com aquele cara", disparou Maya Massafera, que foi flagrada nesta semana com um homem. Na ocasião, ela ainda falou sobre ter um possível relacionamento aberto.

Mantendo o nome do jogador em segredo, Maya decidiu apenas comentar que o novo affair seria um atleta do Flamengo.

Em seguida, ainda em seu perfil, a famosa postou uma tela preta avisando seus seguidores de que o 'reality' "está babado".