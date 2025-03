MC Daniel vai parar no hospital; saiba motivo

MC Daniel deu detalhes do ocorrido nas redes sociais - Foto: Reprodução | Reprodução

O funkeiro MC Daniel foi parar no hospital, na noite de quarta-feira, 19, após quebrar duas costelas em um acidente durante uma partida de futebol. O artista relatou como tudo aconteceu em seu Instagram.

Segundo ele, outro jogador bateu contra ele com uma força “desproporcional”. Apesar do ocorrido, o cantor garantiu que vai cumprir com todos os seus compromissos agendados.

“O cotovelo dele quebrou minha costela, 2 semanas pra recuperar o osso (…). Vou cumprir com as minhas responsabilidades, tô acostumado com a dor, não vou reclamar, vou aprender com ela, não ganhei, eu conquistei eu sei a diferença”, disse.

MC Danil seguiu com o desabafo e afirmou que “a bola tava ganha”. “Se o cotovelo dele quebrou o osso da minha costela, é porque a força foi desproporcional. Deu pra escutar o estalo do outro lado da quadra. Lendo os comentários, parece até que eu que tô errado”, completou.

Veja o momento do acidente: