Dona de abrigo expõe supostos maus tratos de Leticia Sabatella

Letícia Sabatella, de 54 anos, usou as redes sociais para se manifestar - Foto: Reprodução

A confusão entre a Letícia Sabatella e um abrigo de animais no Rio de Janeiro, que teria doado dois cachorrinhos da atriz sem a sua autorização, tomou outras proporções quando a dona da instituição Cãorrijo foi às redes sociais rebater a artista e expôr supostos casos de maus tratos.

Segundo a mulher, que não teve identidade divulgada, ela estaria sendo acusada de mentir sobre a moradia dos animais, que até então estaria sendo afirmada pela artista que os cachorros moravam com ela.

“Outro ponto: eu fui acusada de estar divulgando uma informação, uma inverdade, sobre o fato de os cães terem morado comigo. Fui questionada se o cachorro não morou comigo quando jovem. Ele morou comigo quando ele era filhote, adolescente e agora que ele é adulto. Sobre isso, vou deixar aqui algumas provas para que vocês cheguem às suas próprias conclusões”, afirmou.

Anteriormente, a atriz afirmou que os animais, que teriam sido criados sob o cuidado de uma veterinária enquanto ela e o companheiro, o também ator Daniel Dantas, estavam impossibilitados.

"Um deles se machucou, ela atendeu. Próximo ao sítio onde eles cresceram, realmente tem intercorrências, porque são cachorrinhos que crescem nadando no rio, subindo no barranco, andando na mata e, às vezes, acontecem coisas porque tem espinho, cobra, vareta, coisas que que cachorrinhos se machucam. Briga contra outro cachorro, às vezes, pode acontecer", contou a atriz.

De acordo com o lado da dona do abrigo, faltou assistência da tutora com o animal.“Eu sou dona de pet. E uma coisa que eu falo: quando o meu cão se machuca, sofre um acidente, qual a medida que deve ser tomada? Eu corro pra clínica veterinária, espero dar bicho pra eu tomar algum tipo de atitude? Porque, assim, se eu sou tutora e tô vendo esse meu animal ferido, eu vou esperar dar miíase [doença parasitária causada pela infestação de larvas de moscas na pele ou em outros tecidos de animais] pra socorrer? Vou esperar meu cachorro ficar magro?”, disparou ela.

Em meio ao desabafo, a dona do abrigo confrontou a artista: “Você como ‘tutora’ que ama seus animais deixaria ele chegar nesse estado? O que fez esse animal chegar nesse estado? Foi cuidado ou negligência? Antes de sair apontando o dedo, procure saber os fatos reais”, disse.

Em seguida, ela recordou outras adoções dos animais: “Esse cachorro, gente, já foi adotado antes, por um outro projeto que não tem nada a ver com a gente. Infelizmente, essa adoção também não deu certo. E onde é que tava a tutora desse cachorro quando ele estava sendo adotado por outra família? Se o cachorro tinha tutor, como estava rolando assim para adoção? Outros cães dessa mesma família não moraram com a gente, mas foram adotados aqui pelo projeto e eu tenho provas”, declarou.

Polêmica

Letícia Sabatella, de 54 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para se manifestar após expor que seus cachorros, Bertoldo e Bebê, foram dados para adoção sem seu consentimento. Ela também garantiu que já tomou as medidas legais, e detalhou que a atitude foi tomada por alguém que fazia parte da rede de apoio dos bichinhos.

"Eu tive dois cachorrinhos meus colocados para adoção sem que eu soubesse. Sem meu aval, sem mesmo do Daniel [Dantas, com quem namora], que é outro tutor [...] ela tomou essa iniciativa, sem que nós autorizássemos. Eles foram adotados em uma feira, promovida por uma ONG no Rio", iniciou a atriz no vídeo.