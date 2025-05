MC Guimê faz desabafo após anunciar noivado e ser atacado

MC Guimê e Fernanda Stroschein - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor MC Guimê fez um desabafo sobre os ataques que passou a receber após anunciar que ficou noivo de Fernanda Stroschein. Ele comentou sobre a decisão de oficializar a união e afirmou que eles não imaginavam que haveria tanta repercussão.

Em entrevista para a Contigo, o artista disse que “em nenhum momento” eles pensaram em relação aos comentários que poderiam vir, “sendo crítico ou positivo”. “Estamos escolhendo viver a nossa vida da forma que Deus nos direciona. E decidimos firmar mais ainda o nosso propósito”, declarou.

MC Guimê seguiu: “Então, a gente não pode ser paralisado por crítica ou também a gente não pode somente se movimentar, buscar o nosso crescimento, através de comentários positivos, elogios. Sendo elogio ou sendo crítica, isso não pode ser responsável pelo nosso caminho”.

Ele aproveitou para agradecer aos fãs. “Então a gente não se apega real mesmo assim, aos comentários, a gente agradece muito o carinho de todos os fãs, de todo mundo que acompanha, que curte família, amigos”, continuou.

O artista enfatizou: “Comentários negativos a gente deixa passar porque não é o primeiro e não será o último também. Então, vamos seguindo a vida, buscando ser feliz e buscando evoluir dia após dia, tendo fé em Deus e nas atitudes corretas”.

Noivado

Em um vídeo publicado nas redes sociais no último domingo, 27, MC Guimê pediu a namorada, Fernanda Stroschein, em casamento. Na gravação, o cantor se ajoelha com as alianças na mão. O momento também teve um bolo com o pedido: “Quer casar comigo?”.

“Meu amor, tu não tem dimensão de quanto tem sido e és importante pra mim. Nossos momentos, planos e sonhos estão conectados com os planos de Deus em nossas vidas!”, dizia um trecho do texto.

Em seguida, o cantor se declarou: “Seu coração é lindo, seu sorriso ilumina e seu abraço acalenta minha alma. Obrigada por ser você e por tudo que faz por nós. Minha noiva, minha companheira, minha rainha”.

Assista ao vídeo:

Quem é Fernanda Stroschein?

Fernanda Stroschein tem 28 anos e é empresária. A jovem, que cursa biomedicina, é proprietária de uma loja online, que tem sede em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Filha de Carla Stroschein, renomada arquiteta da cidade, elas trabalham juntas em um escritório de design de interiores e móveis planejados.

Término polêmico

Esse é o primeiro relacionamento do funkeiro após o fim do casamento dele com a cantora Lexa, em 2023. Na época, Guimê participou do Big Brother Brasil e foi expulso do programa após assediar uma participante.

Meses depois, a cantora anunciou o fim do relacionamento deles, que durou cerca de 8 anos. Lexa ainda expôs uma dívida milionária de Guimê, que passou para o nome dela após o casamento.

A dívida, referente a uma mansão em Alphaville, São Paulo, foi atribuída à famosa após a comunhão de bens estabelecida durante o casamento. O valor cobrado chegou a marca de R$ 3 milhões e foi paga após um acordo judicial.