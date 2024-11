MC Loma surpreende ao revelar novo peso: "Meta"

Voz de “Envolvimento” esbanja charme na web - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora MC Loma compartilhou um momento “sincerão” e surpreendeu a web ao revelar o peso atual em suas redes sociais.

A voz de “Envolvimento” contou que está pesando 61 kg, mas que “ainda não atingiu sua meta de peso”.

A artista recebeu uma enxurrada de elogios de seus fãs pela forma física. "Você está maravilhosa", comentou uma seguidora. "Não precisa de meta, você já é perfeita!", elogiou outra.

| Foto: Reprodução | Instagram

MC Loma toma susto com furacão Milton



Amigas inseparáveis, a MC Loma e as gêmeas Mariely e Mirella Santos estavam aproveitando uma viagem em família na Flórida quando foram alertadas sobre o furacão Milton. Curiosamente, elas tomaram decisões diferentes sobre o que fariam para escapar ilesas da possível catástrofe.

Enquanto Mariely retornou ao Brasil, de avião, ao lado do noivo, André Santis, Loma e Mirella decidiram ficar nos Estados Unidos com as filhas, as pequenas Melanie e Luna.

Ainda não se sabe o motivo delas optarem em permanecer no país. Porém, Loma e Mirella conseguiram sair para fora da área de risco e chegaram em segurança no estado da Carolina do Norte.