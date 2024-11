Megan Fox anuncia gravidez do quarto filho após término com rapper

Megan Fox e Machine Gun Kelly - Foto: Reprodução | Instagram - JAMIE MCCARTHY | Getty Images via AFP

Megan Fox compartilhou uma notícia emocionante com seus seguidores no Instagram: ela está grávida de seu primeiro filho com o rapper Machine Gun Kelly. A atriz revelou a novidade ao publicar uma foto exibindo a barriga e o teste de gravidez positivo.

O casal começou a namorar em 2020, após se conhecerem durante as filmagens de Midnight in the Switchgrass. Em 2022, eles ficaram noivos, com Machine Gun Kelly presenteando-a com um anel que tinha espinhos, simbolizando um compromisso "para sempre" e dificultando sua retirada. No entanto, o relacionamento enfrentou dificuldades e, em março de 2024, Megan confirmou o fim do noivado.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 23: Machine Gun Kelly and Megan Fox poses backstage for the 2021 Billboard Music Awards, broadcast on May 23, 2021 at Microsoft Theater in Los Angeles, California. Rich Fury/Getty Images for dcp/AFP (Photo by Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: RICH FURY | Getty Images via AFP

Quatro meses depois de terminarem o relacionamento, Megan Fox e Machine Gun Kelly estão dando uma nova chance ao amor, de acordo com fontes próximas ao casal.

Além da atual gravidez, Megan Fox é mãe de três filhos: Noah, Bodhi e Journey, de seu relacionamento anterior com o ator Brian Austin Green.