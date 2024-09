Menor Nico relembra beijo com blogueira trans: "Peguei sem saber"

Menor Nico é influenciador digital e tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Fenômeno nas redes sociais, Menor Nico voltou a viralizar na internet em maio deste ano, quando foi visto aos beijos com a influenciadora trans Alexia Silva, durante o Sanju da Ney. O flagra despertou a curiosidade da galera para saber se rolou mais alguma coisa entre os dois após a festa, e o Portal MASSA! descobriu o desenrolar desse caso.

Sem papas na língua, o dono do hit ‘Amor ou Litrão’ disse que o envolvimento com Alê Silva ficou apenas no evento. Menor Nico ainda definiu a situação como “triste”, porque ele não sabia que a blogueira era uma mulher transexual e acabou ficando um clima chato para ambas as partes.

“A relação com ela tá triste, porque eu não sabia, né? Peguei sem saber”, disse o influenciador. Ele também contou que os dois não conversaram mais depois disso.



Inclusive, Menor Nico revelou ao Portal MASSA! o seu atual status de relacionamento. Ele disse que a fila já andou e agora está conhecendo melhor uma moça da cidade de Feira de Santana: “Tô de boa, tô solteiro hoje. Eu tô com um negocinho aí, tá por aí. É de Feira”.