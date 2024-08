Miss bumbum recebe proposta de fã para venda de pelos pubianos

Liandra diz que ficou surpresa - Foto: Divulgação

A miss bumbum de Tocantins, Diandra Cox, revelou que recebeu uma proposta inusitada de um fã. Um admirador da Inglaterra que a segue, pediu envio de seus pelos pubianos [pelos da região íntima] por dinheiro.

Diandra recebeu a proposta no valor de US$ 5 mil dólares, cerca de R$ 30 mil. A produtora de conteúdo contou que após publicar uma foto da vagina no Privacy, plataforma de conteúdo adulto, avisando que estava “pronta para depilar”, recebeu a proposta.

Segundo ela, o fã fez a proposta para que ela ficasse 6 meses sem depilar a região íntima. Apesar de ter ficado tentada, Diandra não disse se vai aceitar a proposta. “Não tenho problemas com pelos, posso ficar numa boa, mas achei a proposta muito louca”. No entanto, o último indicativo da influenciadora é que aceitaria.