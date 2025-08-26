Menu
ENTRETENIMENTO
CASO VIRALIZOU

Mistério cerca morte macabra de modelo brasileiro na Grécia

Corpo do modelo foi encontrado ao lado de um criador de conteúdo adulto

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

26/08/2025 - 9:50 h
Yago Campos
Yago Campos -

A morte de um modelo brasileiro na Grécia segue cercada de mistério. O corpo de Yago Campos, de 25 anos, foi encontrado no último sábado, 23, dentro da piscina privativa de um hotel em Mykonos ao lado do criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 — que também é do Brasil —, que estava desacordado e foi socorrido inconsciente. O rapaz permanece internado em uma unidade médica local.

As informações foram confirmadas por veículos internacionais e pela imprensa grega, além da influenciadora trans Sorella Bambola. Segundo os relatos, os dois foram retirados da piscina pela equipe de limpeza do hotel, com apoio de funcionários, enquanto a polícia e uma ambulância foram acionadas para o local.

As autoridades encontraram, durante as buscas no quarto, um suposto pó de composição desconhecida, que foi encaminhado para análise laboratorial. Uma autópsia será realizada para esclarecer a causa da morte do modelo.

Yago Campos
Yago Campos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach é derrotada pela Universal na Justiça e toma atitude
Caetano Veloso é parado em blitz e pedido de policial surpreende
Fim do OnlyFans? O que está por trás da decisão do dono da plataforma

Amigos e familiares lamentaram a perda de Yago Campos nas redes sociais. Já a irmã de Ryan Silveira, a influenciadora Maine Silveira, usou seu perfil para desmentir rumores sobre o estado de saúde do familiar.

“Peço que parem de colocar notícias falsas relacionadas ao acontecido na Grécia! Ryan está fora de perigo, hospitalizado e sendo medicado. Tudo ficará bem, peço que tenham empatia com as fofocas maldosas nesse momento doloroso e delicado”, escreveu Maine.

As circunstâncias do ocorrido seguem sendo investigadas. Érica Ursoli, mãe de Ryan Silveira, que no Brasil já tinha seu nome em evidência por possíveis envolvimentos com famosos, também fez um apelo para não serem compartilhadas informações falsas sobre o caso.

O criador de conteúdo adulto acumula quase 300 mil seguidores no Instagram. Nos cliques publicados na rede social, ele ostenta viagens e carros de luxo.

Ryan Silveira Yago Campos

x