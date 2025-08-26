VIRALIZOU
Caetano Veloso é parado em blitz e pedido de policial surpreende
Policial fez um pedido inusitado
Por Edvaldo Sales
Caetano Veloso passou por uma situação inusitada no último sábado, 23. O cantor foi parado em uma blitz em Brasília, mas, ao invés de solicitar documentos, um policial que abordou o carro pediu um beijo do artista. Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais.
O pedido inusitado aconteceu após a apresentação de Caetano no Na Praia Festival. “O senhor estava fazendo show aqui em Brasília? Coisa linda! Eu posso dar um beijo no senhor?”, perguntou o agente, que teve o pedido atendido.
Logo em seguida, o policial se virou para Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano, e também lhe deu um beijo carinhoso. Paula brincou: “É o efeito Caetano!”.
Leia Também:
O vídeo do momento viralizou nas redes e diversos internautas comentaram na publicação. “Eu também ia querer beijar painho se eu visse ele pessoalmente”, escreveu um fã. “Se eu encontro, faço igual!”, disse outro. Mas um comentou: “Que vibe maravilhosa esse show, Brasília inteira com efeito Caetano. Cae onde passa, encanta!”.
Assista ao vídeo:
Brasília sempre me faz sorrir! Já não vejo a hora de voltar para a nossa capital federal! Será que eu volto ainda esse ano pra buscar uma flor do cerrado? 👉🏼❤️— Caetano Veloso (@caetanoveloso) August 25, 2025
Próxima parada: São Paulo! Estão preparados para #CaetanoNosFestivais?
AGENDA COMPLETA:
🗓️ 07/09/2025 - Coala… pic.twitter.com/Z23StZkOea
Caetano Veloso agradeceu o carinho do público brasiliense nas redes sociais. “Que noite incrível, Brasília! Gostaram do show tanto quanto eu?”, escreveu ele na legenda de uma das publicações.
Retorno aos palcos
Após encerrar a turnê histórica com a irmã Maria Bethânia, Caetano Veloso está retomando os palcos em 2025 com apresentações individuais e em grandes festivais de música pelo Brasil.
A agenda solo inclui, por exemplo, participações no Coala Festival, em São Paulo, no dia 7 de setembro; e Rock The Mountain, em Petrópolis, nos dias 2 e 9 de novembro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes