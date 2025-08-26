Caetano Veloso é parado em blitz e pedido de policial surpreende

Caetano Veloso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Caetano Veloso passou por uma situação inusitada no último sábado, 23. O cantor foi parado em uma blitz em Brasília, mas, ao invés de solicitar documentos, um policial que abordou o carro pediu um beijo do artista. Um vídeo do momento foi publicado nas redes sociais.

O pedido inusitado aconteceu após a apresentação de Caetano no Na Praia Festival. “O senhor estava fazendo show aqui em Brasília? Coisa linda! Eu posso dar um beijo no senhor?”, perguntou o agente, que teve o pedido atendido.

Logo em seguida, o policial se virou para Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano, e também lhe deu um beijo carinhoso. Paula brincou: “É o efeito Caetano!”.

O vídeo do momento viralizou nas redes e diversos internautas comentaram na publicação. “Eu também ia querer beijar painho se eu visse ele pessoalmente”, escreveu um fã. “Se eu encontro, faço igual!”, disse outro. Mas um comentou: “Que vibe maravilhosa esse show, Brasília inteira com efeito Caetano. Cae onde passa, encanta!”.

Assista ao vídeo:

Brasília sempre me faz sorrir! Já não vejo a hora de voltar para a nossa capital federal! Será que eu volto ainda esse ano pra buscar uma flor do cerrado? 👉🏼❤️



Próxima parada: São Paulo! Estão preparados para #CaetanoNosFestivais?



AGENDA COMPLETA:



🗓️ 07/09/2025 - Coala… pic.twitter.com/Z23StZkOea — Caetano Veloso (@caetanoveloso) August 25, 2025

Caetano Veloso agradeceu o carinho do público brasiliense nas redes sociais. “Que noite incrível, Brasília! Gostaram do show tanto quanto eu?”, escreveu ele na legenda de uma das publicações.

Retorno aos palcos

Após encerrar a turnê histórica com a irmã Maria Bethânia, Caetano Veloso está retomando os palcos em 2025 com apresentações individuais e em grandes festivais de música pelo Brasil.

A agenda solo inclui, por exemplo, participações no Coala Festival, em São Paulo, no dia 7 de setembro; e Rock The Mountain, em Petrópolis, nos dias 2 e 9 de novembro.