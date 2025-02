'Misterioso', saiba quem é o novo namorado de Jojo Todynho

Jojo Todynho deu detalhes do momento do pedido de namoro - Foto: Reprodução

A influenciadora Jojo Todynho revelou ter sido pedida em namoro pelo policial militar Thiago Gonçalves, de 38 anos, nesta terça-feira, 11. A ex-funkeira apareceu nos stories em sua conta oficial no Instagram para mostrar aos seguidores o buquê de flores e os presentes que recebeu do amado de surpresa.

“Eu não tenho mais lágrimas do tanto que eu choro, com homenagens, surpresas… Agora, vou dar uma dica mulherada: arrume um polícia [sic], entendeu?”, comentou a influenciadora que celebra os 28 anos nesta terça-feira, 11.

Jojo Todynho ainda deu detalhes do momento. “Do nada esse homem surge do mato, quase morri do coração… Tô namorando, me atura Brasil! Linda, gostosa, namorando com polícia. Adoro um praça, meu pracinha!”, afirmou a influenciadora. “Tô muito feliz! Tudo tramado e eu [cai] igual uma pamonha”, descreveu ela.

Veja quem é o novo namorado de Jojo Todynho:

- Thiago Gonçalves, é policial militar há 21 anos e tem uma filha de 12, fruto de um relacionamento anterior.

- Carioca, ele torce para o Botafogo. Discreto, usa as redes sociais para publicar fotos da família, de viagens e de momentos de descanso, principalmente na praia.

- Thiago perdeu o pai em 2020 e o avô em 2022, de acordo com postagem dele nas redes.

- O policial também é formado em Gestão em Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e é engenheiro civil.

Nesta segunda-feira, 10, a famosa publicou um ensaio para celebrar sua nova fase e afirmou que está vivendo sua “melhor fase” desde o dia em que se assumiu de direita. Jojo Todynho, que abandonou a carreira de funkeira, disse “Posso dizer que estou na melhor fase da minha vida desde do dia que me posicionei politicamente, muito bem posicionada sobre o que busco pro meu futuro”.