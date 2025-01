Modelo é desconvidada de Natal por ser bonita demais: “Preconceito”

- Foto: Reprodução

A modelo Janaína Prazeres, de 35 anos, eleita a mulher perfeita pela Playboy da Noruega enfrentou perrengues chiques neste Natal ao ser desconvidada de uma festa natalina devido ao seu padrão de beleza. De acordo com a brasileira, ela era bonita demais e poderia incomodar as pessoas do local.

Segundo Janaína, o amigo afirmou que sua presença poderia causar desconforto entre as mulheres dos casais na ceia de Natal. "O anfitrião me mandou uma mensagem dizendo que algumas pessoas acharam que minha presença poderia atrapalhar o clima entre os casais. Achei absurdo, porque eu só queria passar um momento agradável com amigos, sem nenhuma outra intenção. É lamentável que, em pleno século 21, ainda enfrentamos esse tipo de preconceito”, declarou a modelo.

A brasileira revelou que o título de mulher perfeita também trouxe consequências negativas. "Embora esse título tenha aberto portas na minha carreira, ele também trouxe muito escrutínio e julgamentos”, afirmou Janaína.

Além disso, a modelo desabafou sobre os julgamentos que recebe. “As pessoas fazem suposições sobre quem eu sou apenas com base na minha aparência. Ser solteira parece incomodar ainda mais nesse tipo de situação”, bradou Janaína.