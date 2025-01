Léo Santana faz show de Natal exclusivo em comunidade de Salvador

Léo Santana levou com muito alegria a "Resenha do GG" - Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, Léo Santana se apresentou em um show exclusivo para a comunidade onde nasceu e se criou, Boa Vista do Lobato, neste Natal, na tarde desta terça-feira, 24.

Familiares do cantor de axé também compareceram na “Resenha do GG” com o repertório especial do “PaGGOdin”. Léo Santana chegou acompanhado de sua esposa, Lore Improta, da sua filha Liz, mãe e irmãs.

Com muita alegria em estar onde sempre se sente em casa, ele se divertiu muito e sacudiu a galera ao som de muito pagode, no “Natal do GG”, que de acordo com ele, é um presente não apenas para a sua comunidade, mas para ele também.

