Mulher que não cedeu lugar em avião está sem comer e dormir

Mulher que viralizou nas redes sociais após não trocar de lugar com uma criança que queria sentar na janela do avião, Jennifer Castro disse que não está bem desde o ocorrido. Em publicação no Instagram, ela explicou que tem sido atacada e que demorou a se pronunciar sobre o caso devido o "constrangimento" sofrido.

"Demorei a falar porque não estava bem pelo constrangimento que passei no avião e todas as pessoas [que me atacaram] e ainda ter que ver esses comentários não está sendo fácil", desabafou em vídeo nos Stories do Instagram.

Jeniffer contou que tem tido dificuldades para se alimentar e para dormir. "Desde o fato ocorrido não estou dormindo, não estou comendo, não estou bem há dias".

Ainda, Jennifer destacou que nunca falou que foi a mãe da criança que gravou o vídeo e divulgou na internet. "Sempre falei que não era ela. Desde que o vídeo viralizou eu respondo comentários e comento que não foi a mãe que me gravou".