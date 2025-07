Musa +18, atleta rejeita time europeu após censura

Marcela Soares rejeitou time - Foto: Divulgação

Marcela Soares passou por uma situação delicada na vida profissional. Atleta e criadora de conteúdo adulto, a jovem rejeitou a proposta de um time de futsal internacional após ser censurada por eles.

A jovem de 21 anos, explicou que a resposta negativa foi ocasionada após ler uma uma cláusula exigindo que ela nunca comentasse publicamente sobre sua carreira nas plataformas +18, como Privacy e OnlyFans, enquanto estivesse no clube.

“Achei engraçado no começo. Eles disseram que me admiraram minha história, que respeitavam meu trabalho como criadora, que entendiam o novo momento do esporte e da internet… e, no fim, queriam me calar. O clube queria minha performance, minha estética, minha audiência. Mas não a minha realidade. Falaram que concordavam com minha carreira +18, mas eu não poderia falar”, disse ela.

Proposta milionária

A famosa ainda contou que a proposta do clube europeu incluía salário alto, moradia no exterior e até bônus por performance. Entretanto, sua liberdade de expressão valia muito mais do que isso.

“Disfarçaram de liberdade, falaram que o esporte é muito conservador e que esse tipo de assunto fica fora das quadras, mas era censura. Me tratavam como ‘influencer’ no privado e queriam que eu fosse ‘atleta recatada’ em público. Recusei na hora. Se para jogar lá eu tivesse que me apagar, prefiro continuar sendo inteira aqui”, contou.

Atualmente, ela fatura cerca de 100 vezes mais com conteúdos adultos do que ganhava como jogadora no Brasil. Entretanto, continua jogando futesal nas horas vagas, pois ama o esporte.

“Eu jogo, sim. Mas só onde me respeitam por completo. Meu corpo, minha história e meu discurso são uma coisa só. Quem quiser só a embalagem, pode procurar outra ou só assinar meu conteúdo. Por enquanto meu foco é nas plataformas, até porque estou me recuperando de uma cirurgia no joelho”, concluiu.