Na delegacia, mãe de Davi desabafa: “Mulher tem que ser respeitada”

Mãe de Davi e de Raquel Brito fez uma nova postagem - Foto: Reprodução

Quem acompanha Elisangela Brito nas redes sociais se surpreendeu com um vídeo postado por ela nesta quinta-feira, 26. Muito nervosa, a matriarca da família Brito disse que estava sofrendo tortura psicológica e coação. Sem muitos detalhes ela avisou que iria para a delegacia.

Horas depois, a mãe de Davi e de Raquel Brito fez uma nova postagem dizendo que após divulgar uma vaquinha para um suposto fã do filho o homem teria se voltado contra ela. “Isso aqui, sofri por ter postado a vaquinha de Jeferson e hoje ele no aparelho me bloqueou e se levantou contra nós... Jesus vê tudo isso”.

| Foto: Reprodução

Em nova publicação Elisangela já aparece na 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio, Salvador, contando quais medidas seriam tomadas. “Tô aqui agora, na parte da polícia civil primeiro fazendo toda parte verídica do meu celular pra que depois os advogados juntem tudo para a segunda parte, porque mulher , pessoas tem que ser respeitadas”, declarou.

Leia mais

>>> Após suspeita de gravidez, Raquel Brito desabafa: “Tô lascad*”

>>> Após coceiras, Raquel Brito revela que nunca usou camisinha

Na saída da delegacia, Elisangela revelou que emissoras queriam acompanhá-la mas ela não quis.“Muitas televisões queriam me acompanhar aqui, eu que não deixei. Agradecer a eles porque eu gosto de tratar todo mundo bem, todo mundo tem que trabalhar , agora sair do trabalho difamando as pessoas, ingratidão não, comigo não rola. Vou informar, não sou Davi Brito, eu sou Elisangela Brito não deixo barato, vou correr atrás do meu prejuízo da minha tortura mental, eu estou sendo torturada mentalmente.