“Nada marcado ainda”, diz Neymar sobre casamento com Biancardi

Neymar Jr. e Bruna Biancardi - Foto: Reprodução | Instagram @neymarjr

Neymar desmentiu o boato espalhado pelo colunista da IstoÉ, Matheus Baldi, de que ele estaria planejando se casar com Bruna Biancardi no ano de 2026 durante a cerimônia de premiação do Campeonato Paulista que aconteceu na sexta-feira, 28.

Durante o evento, a apresentadora Fernanda Gentil comentou com o craque: “Tô vendo por aí que vai rolar um casamento”. E o jogador respondeu negando: “Não tem nada marcado ainda. Já falei pra ela: ‘começou a aparecer esse monte de coisa, já me avisa’”, disse o jogador do Santos.

Além disso, o jogador comentou em tom humorado: “Nem eu estava sabendo. Eu falei: ‘Me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos’”. A apresentadora então comentou brincando: “Bruna, marca logo a data e avisa. Faz isso.”

Mesmo com as negativas, Neymar segue chamando Biancardi de “esposa” ao dedicar os prêmios.