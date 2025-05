Namorada de Belo faz revelação surpreendente que envolve Gracyanne

Rayane Figliuzzi, Gracyanne Barbosa e Belo - Foto: Divulgação

A atual namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi, revelou que foi preparada com antecedência por Belo sobre seu reencontro com a ex-mulher, Gracyanne Barbosa, no programa ‘Domingão com Huck’.

“Ele já me deixa preparada para tudo o que vai acontecer e quando eu vou ver, é exatamente o que ele falou. Com certeza fui preparada. O que acontece na mídia, é muito diferente do que a gente vive. Ele fala sempre quando tem algo para fazer e está tudo certo para mim. Estou muito feliz mesmo por tudo o que está acontecendo”, disse Rayane, em entrevista ao Portal LeoDias, nesta quinta-feira, 24.

Ela descartou qualquer tipo de rivalidade com a ex-mulher do cantor. “A mídia coloca uma força nisso de uma rivalidade feminina tão grande e a gente fica tão chateada, porque eu sempre estou ali empoderando outras mulheres. Eu tenho uma marca de biquíni, uma clínica de estética e sempre tenho mulheres junto comigo. Elas sempre estão ali dando incentivo”, afirmou.

Na oportunidade, a influenciadora também falou sobre o relacionamento com Belo e contou que ele não a proíbe de expor o namoro nas redes sociais: “Ele está em um momento de transição da vida dele e estou respeitando muito isso, como sempre respeitei”, disse.

Figliuzzi seguiu: “Ele tem algo a resolver e eu respeito a decisão dele. Ele também me deixa à vontade para fazer o que eu quiser, sempre foi assim. Eu acho que o carinho prevalece nisso tudo e eu estou esperando o tempo dele também”.

E se Belo e Gracyanne reatarem?

A moça também comentou as recentes declarações da ex-mulher do artista. Gracyanne Barbosa falou que não descarta uma volta no relacionamento futuramente.

“Gente, de verdade eu não consegui ver. Anteontem foi aniversário dele e a gente fica muito desconectado. Não parece, mas a gente sai um pouco da rede social. Eu tenho uma equipe incrível que trabalha comigo e não fico absorvendo muito as coisas. Respeito o relacionamento que ele já teve. Tem muita coisa para resolver, como eu disse, ela também já falou, então eu acho que é o tempo deles e eu não tenho nada a ver com isso”, enfatizou.

Divórcio

Durante a entrevista ao portal, Rayane ainda opinou sobre o que falta ser resolvido no fim do casamento entre Belo e Gracyanne. “Quando a gente é mãe e pai, a gente tem filho para resolver. Mas ele tem a família dele junto, como ela falou. Tem muita coisa junto pra Gracyanne resolver com ele e também tem a questão do divórcio, que eles estão se divorciando. São várias coisas […] mas não tenho como falar de algo que não vivi”, disse.

“Estou feliz”

A influenciadora quer que a relação com Belo evolua. “Quando a gente namora, a gente quer que isso aconteça, ninguém namora à toa. Mas acho que a gente está se curtindo, vivendo e como eu falo sempre: respeito muito o que ele está vivendo e a transição que ele está fazendo. Eu o acho incrível, assim como o Brasil inteiro. Estou feliz, ele também e é isso que importa”, finalizou.