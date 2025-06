Nego Di reage a condenação e afirma que também é vítima

Nego Di está respondendo em liberdade - Foto: Reprodução | Record TV

Nego Di falou pela primeira vez sobre a condenação que determinou que ele fosse preso por 11 anos pelo crime de estelionato. Em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da Record TV, o ex-BBB alegou que também foi vítima de seu sócio, Anderson Bonetti.

“Eu fui enganado [por ele]. Eu tenho consciência de que, através de mim, um estelionatário acabou enganando pessoas. E eu gostaria de dizer que sinto a dor dessas pessoas porque eu vim do mesmo lugar dessas pessoas”, disse ele.

O humorista ainda reforçou que não havia motivos para enganar as pessoas e tudo ocorreu por pressão de Anderson, que fez uma proposta de parceria com ele, que também trabalha como influenciador digital.

“Não fazia sentido eu acordar um dia e decidir 'vou dar um golpe nos meus seguidores', isso não existe. A loja não era minha. Eu confiei numa pessoa que não conhecia direito, ele é um estelionatário profissional, não dá golpezinho. Eu queria que as pessoas comprassem porque eu também acreditava nele”, confessou.

“Quando eu descobri que era um golpe, eu coloquei a cara dele nas redes, porque ninguém conhecia, ele não era uma pessoa famosa como eu. Eu botei a cara dele, falei onde ele morava, expus a esposa dele, aí ele parou de me responder”, completou.

Sofrimento

Durante o bate papo, Nego Di também confessou que se sente mal pelas pessoas que foram vítimas do golpe aplicado pelo sócio e se culpa todos os dias pelo ocorrido, mesmo não tendo culpa diretamente.

“Isso é um fantasma que me acompanha desde 2022, quando se deu o fato da loja. Eu não consigo não pensar nisso quando estou na rua. Quando uma pessoa me olha, eu não sei se é um fã, se é alguém que comprou um produto... Quando alguém quer me ofender, me chama de estelionatário e de ex-presidiário. Eu preciso ser tratado com Justiça”, afirmou.

Ele contou que se sentiu envergonhado ao ser preso e algemado pela primeira vez na frente das pessoas. “Eu estava sendo transportado numa viatura, algemado, vendo o mundo pelo vidro de um camburão. Pra mim, aquilo foi uma vergonha. Eu fui para o pior lugar que o ser humano pode ir, que é a prisão. Pior que isso, acho que só o cemitério”, disparou.

“Eu me arrependo de ter feito um negócio com ele, de ter confiado nessa pessoa. Eu estava sendo enganado, mas eu não sabia que estava sendo enganado também”, concluiu.

Condenação

Nego Di e o sócio dele, Anderson Benotti, foram condenados a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por estelionato contra 16 pessoas de Canoas, município do Rio Grande do Sul. A decisão foi deferida pela magistrada Patrícia Pereira Tonet, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas.

O inquérito policial contra o ex-BBB registrou cerca de 370 crimes de estelionato da loja virtual chamada “Tadizuera”, entre 8 de março e 26 de julho de 2021. O estabelecimento comercializava televisões, smartphones e aparelhos de ar-condicionado com preços baixos.

O famoso e o ex-amigo chegaram a ser presos em julho de 2024. Entretanto, Nego Di foi liberado mediante habeas corpus em novembro do mesmo ano e permanece em liberdade, cumprindo medidas como não acessar redes sociais. Já Anderson não poderá apelar em liberdade e segue em prisão preventiva.

Sobre a nova condenação, Nego Di afirmou que está com medo da sentença. “Eu vou sair [da cadeia] depois dos meus 40 anos. Eu perco uma parte da minha vida por um crime que eu não cometi. Tem dias que eu acordo e penso: 'quando esse pesadelo vai acabar?'”, disparou.

“Hoje eu vivo praticamente de nada, tive minhas contas bloqueadas, o restaurante que eu tinha fechou, estou impedido de aparecer nas redes sociais. Quem me sustenta é a minha esposa”, finalizou.