Nem lipo, nem remédios: Gaby Amarantos revela como perdeu 25 kg

Gaby Amarantos surpreendeu seus seguidores ao mostrar o novo shape, com 25kg a menos. A famosa ainda fez questão de rebater os comentários de que a eliminação de peso teria ocorrido em função da utilização de remédios e lipoaspiração.

"Aqui não tem remédio, não. Estou há 6 meses me cuidando, e acredito que a pauta é sobre a gente ser livre. Nós mulheres já sofremos uma pressão estética tão forte da sociedade. Não vamos reproduzir entre nós. Paz", disparou a paraense, de 46 anos.

A cantora ainda garantiu que a sua perda de peso ocorre com a ajuda dos 300 abominais que ela faz por dia. A revelação foi feita quando uma seguidora comentou que ela fez uma lipo: "Não tem, mana. Faço 300 abdominais por dia".

No último final de semana, Gaby Amarantos causou ao publicar foto do novo shape e falar de corpo livre: "Brasil, estou muito feliz e realizando um sonho de me sentir mais forte, saudável e produtiva. Sentia a necessidade de entregar o melhor show que eu posso, e isso acabou refletindo no meu corpo, como muitos notaram, emagreci 25kg nesse processo. Sou uma defensora de corpos livres, e a liberdade está em você escolher fazer o que quiser com o seu próprio corpo, então pode me elogiar que eu adoro".

