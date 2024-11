Quem é a modelo índigena que ganhou o coração do ex de Gaby Amarantos

Gaby Amarantos e Gareth Jones terminaram e fotógrafo já tem namorada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O término do casamento de Gaby Amarantos e Gareth Jones tem chamado a atenção. Após o fim da relação, o fotógrafo inglês engatou um namoro com a modelo indígena Rayssa Cardoso.

De acordo com informações do jornal Extra, a modelo é formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará desde 2020. Nas redes sociais, a indígena faz questão de compartilhar os seus trabalhos, passeios paradisíacos e em meio à natureza.

Assim como Gaby Amarantos, Rayssa também aparece na TV. Em breve ela será vista num dos episódios de "Toda Mulher Tem", do GNT, mas já fez parte do programa "Toda Brasileira Tem" do mesmo canal e do Globoplay.

O fotógrafo e a modelo iniciaram o namorado há alguns meses e têm viajado bastante. Ela virou uma espécie de musa de alguns ensaios que ele fez e alguns cliques foram curtidos até por Gaby Amarantos.