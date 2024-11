G20 de Cultura chegará ao fim com grande show em Salvador

OSBA será a anfitriã do encerramento do G20 de Cultura - Foto: Divulgação | Secom

O encerramento do Grupo de Trabalho de Cultura do G20 Brasil 2024, em Salvador, será com um grande espetáculo na próxima sexta-feira, 8, às 19h. O evento na Concha Acústica do Teatro Castro Alves terá Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) como a anfitriã do concerto "Sinfonia Terra Brasilis".

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, a Orquestra Sinfônica da Bahia recebe artistas renomados como BaianaSystem, Daniela Mercury, Ellen Oléria, Gaby Amarantos, Kleiton & Kledir e Mart'nália, oferecendo um verdadeiro passeio musical pelo Brasil.

Os ingressos para o evento estarão disponíveis a partir das 14h do dia 06 de novembro, na plataforma Sympla. Os valores são R$10 (inteira) e R$5 (meia), acompanhados da doação de 1kg de alimento não perecível para o Programa Bahia Sem Fome, reforçando o compromisso social do evento.

Este é o quarto ano de reuniões do Grupo de Trabalho de Cultura do G20. O Grupo foi criado em 2021, na presidência da Itália. Em seguida, foram realizadas reuniões na Indonésia, na Índia e, agora, no Brasil, que assumiu a presidência do G20 em 1º de dezembro de 2023 e ocupa o cargo até 30 de novembro deste ano.

Serviço:

Evento Sinfonia Terra Brasilis | Encerramento do Grupo de Trabalho de Cultura G20 Brasil 2024 na Bahia

Atrações: Orquestra Sinfônica da Bahia e convidados (BaianaSystem, Daniela Mercury, Ellen Oléria, Gaby Amarantos, Kleiton & Kledir e Mart'nália)

Data e Horário: 8 de novembro de 2024 (sexta-feira), às 19h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Salvador - BA

Valor Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia) + a doação de 1kg de alimento não perecível para a campanha Bahia Sem Fome

Venda: a partir das 14h do dia 06 de novembro (quarta-feira), pela Sympla