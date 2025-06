Noiva de influenciador preso volta a web e faz anúncio surpreendente

A influenciadora se manifestou pela primeira vez após o ocorrrido - Foto: Reprodução | Instagram

Radija Pereira voltou a web após cerca de uma semana depois da prisão de seu noivo, Enzo Santana, que foi acusado de atropelar e matar um motoqueiro na na Rua das Pitangueiras, no bairro de Matatu de Brotas, em Salvador.

A influenciadora digital reativou seu perfil do Instagram, que conta com mais de 2 milhões de seguidores, e fez seu primeiro post nesta segunda-feira, 2, anunciando que está à espera de seu segundo filho, ou filha, com o rapaz, que segue preso.

“Uma nova vida cresce dentro de mim, e com ela a certeza de que Deus é fiel. O mesmo Deus que começou essa boa obra, é poderoso para completá-la. Não é só sobre gerar um filho, é sobre viver uma promessa”, escreveu ela na legenda da publicação.

No registro, a jovem aparece segurando a barriga e sorrindo. Já na segunda foto, ela e o noivo seguram um par de sapatinhos de bebê, sem revelar o sexo da criança. Os dois já são pai de Rávila, de apenas 10 meses de idade.

Relembre a prisão

Enzo Santana foi preso pouco tempo depois de se envolver em um acidente de trânsito, na madrugada do dia 26 de maio. O rapaz colidiu seu carro com a moto de Uzias Cardoso de Souza, de 41 anos, que não resistiu e veio a óbito durante o ocorrido.

Enzo não possui carteira de habilitação e foi visto curtindo o jogo do Vitória no estádio Manoel Barradas, o Barradão, pouco antes do ocorrido. O advogado de defesa do rapaz, Otto Alencar, alegou que não há indícios de que o rapaz estava embriagado.

“A única testemunha que esteve na delegacia, que não conhece o Enzo, que falou o que aconteceu, que ela visualizou porque ela estava no local do momento, fala que Enzo entrou na delegacia pedindo socorro ali no DERRC [Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo], que foi nas proximidades do DERRC, pedindo socorro. Pedindo ajuda para que ajudasse aquela pessoa que estava no solo e que ajudasse ele também”, disse ele, em entrevista ao programa ‘Balanço Geral’, da Record TV.

Conversão da prisão em preventiva

Um dia depois do ocorrido, Enzo passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A decisão foi decretada pelo juiz responsável pela análise do caso após acolher o parecer do Ministério Público, que destacou a conduta do influenciador como dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar.

“A conduta de Enzo Santana Machado, ao dirigir em estado de embriaguez e sem habilitação, demonstra uma indiferença clara ao resultado morte, que era previsível e aceito. A manutenção da prisão é, portanto, imperiosa para a garantia da ordem pública e, principalmente, da credibilidade da Justiça, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade da conduta do agente, assegurando que o processo transcorra sem embaraços e que o flagranteado permaneça à disposição da Justiça”, informaram no documento.