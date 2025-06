Blogueiro suspeito de matar motoboy tem prisão convertida em preventiva

Influenciador digital Enzo Santana Machado - Foto: Reprodução | Instagram

O influenciador digital Enzo Santana Machado teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira, 27. Ele é suspeito de matar o motociclista por aplicativo Uzias Cardoso de Souza, de 41 anos, em um acidente de trânsito que ocorreu após Enzo sair de uma partida de futebol em Salvador.

A audiência foi marcada por forte comoção e protestos de motoboys, que compareceram ao fórum para pedir justiça. Conhecido nas redes sociais por seu relacionamento com a influenciadora maranhense Radija Pereira — que soma mais de 3 milhões de seguidores no Instagram — Enzo colidiu com a moto conduzida por Uzias na noite do último fim de semana. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Enzo havia ido ao estádio e postou nas redes horas antes do acidente

Horas antes do acidente, Enzo foi visto no Estádio do Barradão, onde assistiu à partida entre Vitória e Santos ao lado de amigos. Ele chegou a publicar registros do evento em suas redes sociais, que foram desativadas após o acidente. Logo depois da colisão, Enzo foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes.

Testemunha relatou alta velocidade e comportamento embriagado

Durante a audiência, o depoimento de uma testemunha, identificada como E.S.A foi decisivo para a conversão da prisão. Segundo ela, o acidente foi provocado por uma manobra arriscada em alta velocidade.

"Tudo aconteceu de forma muito rápida, sendo perceptível que ambos os veículos trafegavam em alta velocidade; QUE acredita que a culpa maior pela colisão foi o motorista do carro".

Em outro trecho do relato, ela descreveu o momento exato do acidente e o estado de Enzo logo após a batida:

"Ele realizou uma troca de faixa em alta velocidade, colidindo logo em seguida com a moto. Mas o piloto da moto também estava trocando de faixa. Após o acidente, o motorista do Uber parou o carro e a depoente desceu para tentar prestar socorro. Assim que saiu do veículo, percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo do carro envolvido na colisão. Na delegacia, soube que se tratava do veículo que constatou que o condutor do carro era Enzo Santana Machado. Enzo se aproximou da depoente com a mão na cabeça e descalço, demonstrando estar visivelmente embriagado — apresentava fala arrastada e alterada, comportamento disperso, olhos cansados e estava completamente desconexo da realidade."

MP apontou dolo eventual por dirigir bêbado e sem CNH

O Ministério Público destacou, em seu parecer, que a conduta do influenciador configura dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar.

"O dolo eventual ocorre quando o agente, embora não queira diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo. No caso em tela, dirigir em alta velocidade, sem habilitação e sob efeito de álcool, em via pública com limite de 50 km/h, e causar um acidente fatal com a projeção do corpo da vítima a 15 metros indica que o flagranteado, ao menos, assumiu o risco de causar a morte. A ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, especialmente sem CNH, é uma conduta que, por si só, demonstra a previsão do resultado e a aceitação do risco. Conforme doutrina majoritária, a distinção entre dolo eventual e culpa consciente reside na vontade do agente. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que ele não ocorrerá. No dolo eventual, o agente prevê o resultado e, embora não o deseje, assume o risco de produzi-lo, sendo-lhe indiferente que o resultado ocorra".

"A conduta de Enzo Santana Machado, ao dirigir em estado de embriaguez e sem habilitação, demonstra uma indiferença clara ao resultado morte, que era previsível e aceito. A manutenção da prisão é, portanto, imperiosa para a garantia da ordem pública e, principalmente, da credibilidade da Justiça, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade da conduta do agente, assegurando que o processo transcorra sem embaraços e que o flagranteado permaneça à disposição da Justiça".

Decisão da Justiça homologou flagrante e decretou preventiva

Ao final da audiência, o juiz responsável pela análise do caso acolheu o parecer do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do influenciador:

"Posto isto, homologo o auto de prisão em flagrante e, acolhendo o parecer ministerial, converto em prisão preventiva a prisão em flagrante do custodiado Enzo Santana Machado."

Influenciador havia pedido a namorada em casamento dias antes

O caso ganhou ainda mais repercussão pelo fato de Enzo ter pedido a influenciadora Radija Pereira em casamento dias antes do acidente. O casal compartilhou o momento nas redes sociais, atualmente desativadas.